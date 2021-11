Veranstaltung : Workshops über digitale Gewalt im Kreis Pinneberg

Um Frauen und Mädchen besser im Umgang mit digitalen Gewaltformen zu schulen, finden nun zwei Veranstaltungen statt.

Kreis Pinneberg | Gewalt findet schon längst nicht mehr nur physisch und verbal statt, sondern häufig auch in digitaler Form. Da häufig Frauen digitale Gewalt erfahren, organisieren die Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Pinneberg zwei Veranstaltungen zu dem Thema. Am Montag, 22. November, findet der Workshop „Digital sicher – auch in der Partnerschaft“ statt. Dabei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.