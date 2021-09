Großalarm für Rettungsdienst : Giftiges Gas tritt aus: 13 Verletzte in Rellinger Pflanzenhandel

Mitarbeiter klagten plötzlich über Unwohlsein und nahmen einen unangenehmen Geruch war. Sie wählten den Notruf. Die Polizei ermittelt.

Rellingen | Zwischenfall in einem Versandhandel für Gartenpflanzen in Rellingen im Kreis Pinneberg: Bei einem Gasaustritt sind am Montagnachmittag (27. September) insgesamt 13 Mitarbeiter verletzt worden – sie erlitten nach ersten Angaben Atemwegsreizungen, nachdem es aus einem Kanalschacht unter der Firma zum Austritt eines Monophosphan-Gasgemisches gekommen war...

