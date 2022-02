Pinneberg : Getränke und Kaffeesahne geklaut: Polizei nimmt Einbrecher fest

Ein Zeuge hatte gesehen, wie der Dieb mitten in der Nacht mehrere Kisten aus einem Bürogebäude entwendete. Weit kam der 41-Jährige nicht.

Pinneberg | Auf frischer Tat ertappt: Am frühen Sonnabendmorgen (5. Februar) ist es in der Straße An der Mühlenau dank einem aufmerksamen Zeugen zur Festnahme eines Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung nach einem Einbruch in ein Bürogebäude gekommen. Zwei Getränkekisten und zwei Bauhelme gestohlen Um 1.58 Uhr vernahm der Zeuge einen Alarm und sah kurz dar...

