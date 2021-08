Gesundheitsamt sucht Gäste : Corona-Ausbruch nach Abi-Party in Elmshorn

Acht Infektionen wurden per PCR-Test bestätigt, 19 Gäste klagen über Symptome. Offenbar ist es dieselbe Party, in deren Umfeld es eine Messerattacke gegeben hatte.

Kreis Pinneberg | Eine Abi-Party in einem Club im Elmshorner Industriegebiet Süd: Dieses Event am 20. August ist nicht ohne Folgen geblieben. Eine Woche später, am 27. August, wurde bekannt, dass mindestens zwei Gäste der Party im Nachhinein positiv auf das Corona-Virus getestet wurden. Das Gesundheitsamt des Kreises Pinneberg konnte über das Wochenende insgesamt 180 G...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.