Pinneberger Testzentren : Gespräch mit Ato Yankah über das Ende der kostenlosen Corona-Tests

Die Pandemie hat die Welt weiterhin fest im Griff. Wer ungeimpft am gesellschaftlichen Leben teilnehmen möchte, braucht einen negativen Test. Doch diese werden demnächst kostenpflichtig sein.

Pinneberg | In Pinneberg gibt es insgesamt sieben Test-Zentren – eines davon ist das von Ato Yankah geleitete Kwikk Testzentrum in der Bahnhofstraße 2c. Hier werden seit dem 1. April wöchentlich an die 350 Menschen getestet. Noch sind die Tests kostenlos – doch das soll sich ab dem 11. Oktober ändern. Yankah betrachtet diesen Plan mit gemischten Gefühlen. Ich bin ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.