Vorwurf der Untätigkeit : Gesperrter Spielplatz: Appens SPD ist sauer

In einem Offenen Brief fordert die SPD-Appen, dass der Spielplatz am Pinnaubogen saniert werden soll. Seit 2020 sei nichts passiert. Bürgermeister Hans-Joachim Banaschak erklärt, warum es so lange dauert.

Appen | Appen Sozialdemokraten sind sauer. Denn: Der Spielplatz am Pinnaubogen ist bis auf Weiteres geschlossen. Grund dafür ist der schlechte Zustand der Spielgeräte. Welcher aber seit 2020 bekannt sei. Deswegen fordert die SPD in Appen nun in einem offenen Brief, dass sich das ändert. Denn auch die anderen Spielplätze sehen nicht besser, so Fraktionsvorsitz...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.