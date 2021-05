Tennis : Gerhard Fahlke ist neuer Cheftrainer des TC Egenbüttel

Für die Sommersaison hat sich der Club vom Moorweg neu aufgestellt. Insgesamt stehen fünf Übungsleiter zur Verfügung.

Rellingen | Auf den ersten Platz der Tennis-Weltrangliste schaffte es Gerhard Fahlke in den Altersklassen 35, 40 und 45. Auf der IFT-Seniors-Tour errang er neben zahlreichen Turniersiegen 2011, 2014 sowie 2015 auch den Titel „Spieler des Jahres“. Der 46-Jährige weiß also, wie die gelbe Filzkugel über das Netz geschlagen wird – und will dies zukünftig beim Tennisc...

