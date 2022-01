Aus der Elbe gefischt : Geretteter Marderhund bleibt nun dauerhaft in der Wildtierstation in Sparrieshoop

Er klammerte sich an ein Holzbrett und konnte sich nicht allein an Land retten: Der aus der Elbe bei Wedel gefischte Marderhund hat ein neues Zuhause, denn ausgewildert werden darf er nicht.

Wedel/Klein Offenseth-Sparrieshoop | Der aus dem Elbehafen in Wedel gerettete Marderhund soll nun dauerhaft im Wildtier- und Artenschutzzentrums in Klein Offenseth-Sparrieshoop (Kreis Pinneberg) unterkommen. Das Tier gehöre zu einer invasiven Art und dürfe deswegen nicht wieder ausgesiedelt werden, sagte der Stationsleiter, Christian Erdmann, am Montag (3. Januar). Dem Marderhund gehe es...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.