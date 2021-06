Verkehrskonzept als Ziel : „Gemeinsam für Rellingen“: Initiativen schließen sich zusammen

Die IG Baumschulenweg und die BI „Wir sind Rellingen“ wollen sich gemeinsam für ein gesamtgemeindliches Verkehrskonzept stark machen.

Rellingen | Jetzt ist es offiziell: Die Interessengemeinschaft (IG) Baumschulenweg, die sich für eine Verkehrslösung in der stark befahrenen Straße in Rellingen einsetzt, und die Bürgerinitiative (BI) „Wir sind Rellingen“, die am Hermann-Löns-Weg für eine verträgliche Bebauung der freien Baumschulfläche gekämpft und gemeinsam mit Verwaltung und Politik ein Konzep...

