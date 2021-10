Bei sh:z-Gewinnspiel : „Geldregen“ für Elmshornerin: Stefanie Bornemann-Hinz gewinnt 35.000 Euro

Die Elmshornerin lässt nicht locker, ruft immer wieder an, um beim sh:z-Gewinnspiel mitzumachen. Am Ende mit Erfolg – und das gleich zwei Mal.

Avatar_shz von Finn Warncke

21. Oktober 2021, 17:22 Uhr

Elmshorn | Stefanie Bornemann-Hinz war fassungslos. 200, ach was 300 Mal habe sie bestimmt versucht anzurufen. Am Ende mit Erfolg – und zwar gleich doppelt. Die alleinerziehende Mutter von vier Kindern hat beim „Geldregen“, dem Jahresgewinnspiel des sh:z, insgesamt 35.000 Euro gewonnen.

Wochenzeitung mit Nachbarn geteilt

Schon für den Geldregen von 25.000 Euro hatte Bornemann-Hinz nicht locker gelassen. Dabei hatten ihre Kinder ihr davon abgeraten weiterzumachen, als die vielen Versuche zunächst erfolglos blieben. „Gott sei Dank habe ich nicht auf sie gehört“, sagte sie. Nach ihrem Gewinn rief Bornemann-Hinz weiter fleißig an – und gewann erneut. Dieses Mal 10.000 Euro.

Vorher hat die Elmshornerin noch nie etwas gewonnen. Sie freue sich „mega über die 35.000 Euro“. Ein Abo hat Bornemann-Hinz nicht. Die Wochenzeitung, in der das Gewinnspiel unter anderem beworben wurde, teilt sie sich mit ihren Nachbarn.

Geld kommt genau zum richtigen Zeitpunkt

Das Geld soll vor allem ins eigene Haus gesteckt werden. Da müsse momentan vieles gemacht werden – weshalb das Geld genau zum richtigen Zeitpunkt komme. Ansonsten will Bornemann-Hinz mit ihren Kindern „endlich mal einen schönen Urlaub machen“. Wohin es geht, steht aber noch nicht fest.

Gewinne werden zufällig auf unterschiedliche Anrufzeiten verteilt

Dass Bornemann-Hinz zweimal gewonnen hat, liegt übrigens nicht daran, dass sie in irgendeiner Form bevorzugt wurde. Die Anrufe werden von einem Computer erfasst. Der weiß gar nicht, ob die Telefonnummer, die er aus den Daten zieht, schon mal gewonnen hat. Die Gewinne werden auf unterschiedliche Zeiten am Tag zufällig verteilt. Wer dann zu diesem Zeitpunkt anruft, hat automatisch gewonnen und erfährt davon direkt am Telefon.