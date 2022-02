Auto beschädigt : Gegenstand von A23-Brücke auf Autobahn geworfen? Polizei ermittelt

Während ein Autofahrer auf der A23 im Kreis Pinneberg unterwegs war, ist das Schiebedach seines Wagens zerstört worden. Die Polizei vermutet, dass Unbekannte einen Gegenstand von einer Brücke geworfen haben.

Kummerfeld | Haben Unbekannte von einer Brücke über die A23 einen Gegenstand auf ein vorbeifahrendes Auto geworfen? Die Polizei ermittelt jedenfalls in diese Richtung und sucht nun Zeugen. Wie die Beamten am Montag (28. Februar) mitteilten, wurde am Sonnabend (26. Februar) das Panorama-Schiebedach eines Audi zerstört. Das geschah demnach unmittelbar, nachdem de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.