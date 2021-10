Kampf gegen Corona : Gemeinde Halstenbek bietet fünf neue Impftermine an

Ab dem 6. Oktober bietet die Gemeinde im Ort und in Krupunder wieder die Möglichkeit zur Impfung gegen das Corona-Virus an – kostenfrei und ohne Anmeldung.

Avatar_shz von Felisa Kowalewski

04. Oktober 2021, 17:30 Uhr

Halstenbek | Wer sich seine Corona-Impfung abholen möchte, hat dazu in der Gemeinde Halstenbek Gelegenheit – egal, ob Erst- oder bereits die dritte Booster-Impfung: Ab Mittwoch (6. Oktober) sind die mobilen Impfteams des Landes im Ort in der kleinen Turnhalle an der Feldstraße sowie im Gemeindezentrum Arche Noah, Haselweg 37 in Krupunder, aktiv. Interessierte können spontan ohne Terminabsprache vorbeikommen: „Personalausweis und Impfpass – falls vorhanden – mitbringen und schon geht’s los“, heißt es aus dem Rathaus.

Die Termine in der kleinen Turnhalle, Feldstraße:

6. Oktober, 9.30 bis 17 Uhr

7. Oktober, 9.30 bis 17 Uhr

8. Oktober, 9.30 bis 17 Uhr

Die Termine in der Arche Noah, Haselweg: