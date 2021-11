Nach Vorfall in Quickborn : Gefälschte Impfpässe: Polizei registriert Einzelfälle im Kreis Pinneberg

Zwei Brüder haben versucht, mit gefälschten Impfpässen in einer Apotheke in Quickborn ein Zertifikat zu bekommen. Werden solche Vorfälle aufgrund von anhaltender 2G-Debatte künftig mehr?

Kreis Pinneberg | Die Diskussion über 2G ist in vollem Gange. Für Ungeimpfte wird dadurch das Leben eingeschränkter. In Lübeck etwa, wo sie nicht mehr ins Theater oder in die Bibliotheken dürfen. Österreich schickt diejenigen, die nicht geimpft oder genesen sind, in den Lockdown. Um dem zu entgehen, kann man sich impfen lassen – sofern möglich. Man kann aber auch ve...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.