Halstenbeker Feuerwehr : Gasgeruch in der Gärtnerstraße – Feuerwehr rückt aus

Wegen Gasgeruch wurde die Halstenbeker Feuerwehr am Montagmittag (28. März) alarmiert. 23 Kameraden waren an dem Einsatz beteiligt. Der Alarm stellte sich jedoch als falsch heraus.

Halstenbek | Unter dem Stichwort „Gasgeruch“ wurde die Feuerwehr Halstenbek am Montagmittag (28. März) um 13.16 Uhr zu einem Einsatz in die Gärtnerstraße gerufen. Das teilte die Feuerwehr mit. Messungen verliefen negativ, keine Verletzten Ein Atemschutztrupp war zur Erkundung in das Gebäude geschickt worden. Die im Anschluss durchgeführten Messungen verliefe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.