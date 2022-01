Omikron bei Mitarbeitern : Corona-Fälle: GAB-Recyclinghof in Tornesch-Ahrenlohe verkürzt Öffnungszeiten

Aufgrund mehrerer Omikron-Fälle ist das Personal in der aktuellen Corona-Welle ausgedünnt. Die verkürzten Öffnungszeiten gelten bis auf Weiteres.

Tornesch-Ahrenlohe | Für Neues muss Altes weichen: Wer aber momentan zu Hause ausmistet und die Sachen zum GAB-Recyclinghof in Tornesch-Ahrenlohe bringen will, kann das ab Mittwoch (19. Januar) erstmal nur noch von morgens bis mittags – und am Samstag gar nicht mehr. Recyclinghof in Quickborn ist nicht betroffen Der Recyclinghof hat die Öffnungszeiten verkürzt. Wegen I...

