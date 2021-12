Weihnachtsgeschenk : Futterhaus spendet 38.000 Euro an Projekte im Kreis Pinneberg und Hamburg

Das Futterhaus unterstützt unter anderem das Wildtier- und Artenschutzzentrum in Klein Offenseth-Sparrieshoop und das Museum Langes Tannen, dass nach einem Großfeuer wieder aufgebaut werden soll.

Kreis Pinneberg | Das Futterhaus hat zu Weihnachten insgesamt 38.000 Euro an Projekte im Kreis Pinneberg gespendet. 10.000 Euro gehen etwa an das Museum Langes Tannen in Uetersen. Das Geld soll helfen, die reetgedeckte Scheune wieder aufzubauen. Im Oktober hat im Gebäude ein Großfeuer gewütet. Ebenfalls 10.000 Euro bekommt das Kinder-Hospiz Sternenbrücke in Hamburg....

