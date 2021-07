Fußball-Vorbereitungsturnier : SV HR bittet am Wochenende zum Hass+Hatje-Cup

Die Landesliga-Fußballer empfangen am Lütten Hall TBS Pinneberg, VfL Pinneberg und den Kummerfelder SV – Rasensport Uetersen musste kurzfristig absagen.

Halstenbek | Wer hätte das gedacht an jenem 13. August 2017, als die Landesliga-Fußballer von TBS Pinneberg auswärts gegen den HEBC die verheerendste Niederlage ihrer Vereinsgeschichte (0:17) bezogen? Wer hätte an diesem Vormittag auf dem Reinmüllerplatz nur einen müden Peso auf das 1:0 der 2018 in der Bezirksliga gelandeten Pinneberger vier Jahre später über d...

