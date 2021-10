Fußball-Oberliga : Sieg ist Pflicht: Union Tornesch gegen SV Rugenbergen im Keller-Derby

Neben Union-Trainer Thorben Reibe, dessen Team noch immer punktlos ist, weist auch SVR-Coach Michael Fischer, dem einige Spieler fehlen, auf die Wichtigkeit des am Sonntag (17. Oktober) anstehenden Kreis-Duells hin.

Tornesch | Erst zum zweiten Mal kreuzen die Fußballer des FC Union Tornesch und die des SV Rugenbergen am morgigen Sonntag, 17. Oktober, in der Oberliga die Klingen. Nachdem die Torneum-Kicker im Juni 2019 erstmals den Sprung in Hamburgs höchste Spielklasse schafften, verloren sie am 20. Oktober 2019 mit 1:2 gegen die Bönningstedter. Seither gab es wegen der Cor...

