Fußball-Kreisliga : Marcus Jürgensen bleibt TuS Appen treu – Union II will Spitzenreiter ärgern

Der Trainer hat in Appen für ein weiteres Jahr zugesagt. Mit seinem Team muss er nach 14-tägiger Pause zum TSV Seestermüher Marsch. Die Tornescher Reserve will derweil dem SSV Rantzau II ein Bein stellen.

Kreis Pinneberg | „Für diesen Verein würde ich sogar umsonst arbeiten.“ Marcus Jürgensen (48) gibt eine Liebeserklärung an den TuS Appen ab, dessen Kreisliga-Fußballer (Staffel 1) er auch in der kommenden Saison (7. Jahr) trainieren wird. Auch interessant: An alter Wirkungsstätte: TV Haseldorf schenkt Coach Kälberloh Sieg in Kummerfeld Viele Akteure im Kader kenn...

