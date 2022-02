Torwart des SV Rugenbergen : Fußball-Oberliga mit 36 Jahren: Enrico Carls denkwürdiges Debüt

Weil Stammtorwart Patrick Hartmann Corona-bedingt ausfiel, musste der Keeper aus der Reserve-Mannschaft beim Abstiegsrunden-Auftakt in Meiendorf aushelfen. Es sollte ein ereignisreicher Einsatz werden.

Bönningstedt | Mit lautstarken Sprechchören wurde Enrico Carl im Mannschaftskreis gefeiert. Der Torhüter aus der Reserve der Bönningstedter hatte in der Liga-Elf des SV Rugenbergen ausgeholfen und mit 36 Jahren ein ereignisreiches Debüt in der Fußball-Oberliga erlebt. Weiterlesen: Ein Sieg der Joker: SV Rugenbergen gewinnt Kellerduell in Meiendorf Dabei konnte...

