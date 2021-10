Frauenfußball-Oberliga : Debakel für Union Tornesch – Auch SC Egenbüttel verliert

Ohne ihren im Urlaub weilenden Trainer Bernd Ruhser gingen die Tornescherinnen gegen den Hamburger SV II mit 2:8 unter. Die SCE-Frauen kassierten eine 2:4-Heimpleite gegen den Wandsbeker TSV Concordia.

Kreis Pinneberg | 20 Grad, Sonnenschein und mit einem Glas Wein in der Hand der Blick auf den Gardasee. All dies wurde Bernd Ruhser am Sonntagnachmittag verdorben, als der im Urlaub weilende Coach der Oberliga-Fußballerinnen des FC Union Tornesch von der 2:8 (0:2)-Heimpleite gegen den Hamburger SV II erfuhr. Sein Co-Trainer Philipp Pohl gab am Sonntagabend zu: „Ich bin...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.