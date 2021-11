Fußball-Oberliga : Tim Aufgebauer wechselt von Union Tornesch zum VfL Pinneberg

Der Mittelfeldspieler, der beim Klub aus dem Torneum zuletzt bestenfalls zu Kurzeinsätzen kam, versucht sein Glück zukünftig eine Etage tiefer, nachdem er VfL-Coach Marc Zippel im Probetraining überzeugte.

Pinneberg | Über Kurzeinsätze wie zuletzt am 24. September beim Hamburger SV III (1:4) war Tim Aufgebauer (21) bei den Oberliga-Fußballern des FC Union Tornesch nicht mehr hinausgekommen. Der Club und der Mittelfeldspieler zogen die Konsequenzen daraus. In Zukunft kickt Aufgebauer für den VfL Pinneberg in der Landesliga. Union-Trainer Thorben Reibe schwebt dabei ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.