Fußball-Oberliga : SV Rugenbergen will Rückspiel gegen Union Tornesch gewinnen

Vor dem am Sonntag (6. Februar) anstehenden Derby stellt SVR-Coach Michael Fischer klar, dass für eine gute Ausgangsposition in der Abstiegsrunde ein Sieg Pflicht ist. Die Gäste reisen aber fast in Bestbesetzung an.

Bönningstedt | Der Weg vom Parkplatz zum Hauptplatz des Werner-Bornholdt-Sportzentrums ist rund 150 Meter lang. Michael Fischer könnte sich vorstellen, dass die Oberliga-Fußballer des FC Union Tornesch ihn am Sonntag (6. Februar) „mit ihrem Bus zurücklegen – da sie den Bus so, wie im Hinspiel, vor ihrem Tor parken werden.“ Natürlich haben die Tornescher gar keinen M...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.