Fußball-Oberliga : Nach vergebenem Elfmeter: SV Rugenbergen verliert klar beim HSV III

Nachdem das Team von SVR-Trainer Michael Fischer in der Anfangsphase mehrere gute Chancen vergeben hatte, hatte es am Freitag (12. November) am Ende deutlich mit 0:4 das Nachsehen beim Hamburger SV III.

Bönningstedt | Körperliche Schmerzen hatte am Freitag (12. November) Patrick Hoppe, als er sich den Ball vorbeigelegt hatte an einem Spieler des Hamburger SV III, der ihn daraufhin so hart mit seinem Knie traf, dass er über die Seitenlinie neben das Spielfeld flog. Dass Schiedsrichter Gerhard Ludolph (Hoisbütteler SV) für dieses Foul, das sich zwischen „dunkelgelb“ ...

