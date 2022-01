Fußball-Oberliga : SV Rugenbergen verliert auch in Niendorf und muss in die Abstiegsrunde

Michael Fischer setzte in der Schlussphase auf alles oder nichts. Daraufhin egalisierte sein Team einen 0:2-Rückstand, unterlag dann aber noch mit 2:3 – und hat nun keine Chance mehr auf das Erreichen der Meisterrunde.

Bönningstedt | Vier Siege aus den letzten vier Vorrunden-Spielen wären Pflicht gewesen, um die Qualifikation für die Meisterrunde und damit den vorzeitigen Klassenerhalt noch schaffen zu können. Doch am Sonntag (30. Januar) verloren die Oberliga-Fußballer des SV Rugenbergen mit 2:3 (0:1) beim Niendorfer TSV, wodurch für sie der Gang in die Abstiegsrunde besiegelt ist. „Leider haben wir heute wieder viele gute Chancen liegen gelassen – das war ein Spiegelbild der Saison“, haderte SVR-Coach Michael Fischer. Kurzfristige Änderung des Spielorts Weil Sturmtief Nadia in der Nacht vor dem Spiel auf der Sportanlage am Sachsenweg Schaden anrichtete, wurde die Partie kurzfristig auf den Kunstrasenplatz am Bondenwald verlegt. Dort hätte beinahe SVR-Stürmer Kilian Utcke schnell zugeschlagen – doch als er freie Bahn hatte, zögerte er zu lange und schoss dann freistehend mittig auf NTSV-Torwart Tobias Grubba (5. Minute). Nachdem die Hausherren in Front gingen, weil sich sechs Gäste-Akteure nach Diskussionen um einen Einwurf von drei Niendorfern überlisten ließen, holte Nikolaj Rörström einen Elfmeter heraus, obwohl er zuvor schon eine Zerrung erlitten und seine Auswechslung erbeten hatte. Utcke scheitert erneut vom Punkt „Ich habe Rörström für die Zeit, die sich Jan Schrage umziehen musste, in den Sturm beordert, und dann ist er dahin gegangen, wo es weh tut“, so Fischer, der feststellte: „Das hatte er heute dem einen oder anderen seiner Mitspieler voraus.“ Ärgerlich: Utcke schoss flach rechts, aber nicht platziert genug – Grubba parierte (28.). Dies war nach der am 12. November 2021 bezogenen 0:4-Niederlage beim Hamburger SV III bereits der zweite vergebene Strafstoß in Folge von Utcke. Alles-oder-nichts-Taktik in der Schlussphase Im zweiten Durchgang intensivierten die Bönningstedter ihre Offensivbemühungen. Und nach dem 0:2, bei dem SVR-Keeper Patrick Hartmann einen Einschlag im von ihm aus gesehen linken oberen Eck nicht verhindern konnte, obwohl er den Ball noch berührte, stachen die „Joker“ von Fischer, der in der Schlussphase „alles oder nichts“ spielte: Zunächst köpfte der nicht allzu groß gewachsene Patrick Hoppe eine Freistoßflanke, die Sascha Richert mit viel Effet gen NTSV-Gehäuse geschlagen hatte, unter die Latte. Dann legte Richert nach einem Niendorfer Fehlpass von links aus quer zu Jan Schrage, der aus Nahdistanz traf. Wir müssen die nächsten drei Vorrunden-Spiele, in denen wir auf mindestens zwei direkte Konkurrenten treffen, allesamt gewinnen, um mit einer halbwegs passablen Ausgangsposition um den Klassenerhalt kämpfen zu können. Dieser späte Doppelschlag genügte den SVR-Kickern aufgrund der eingangs beschriebenen Konstellation aber noch nicht – sie mussten gewinnen und hatten tatsächlich eine Chance, die Partie komplett zu drehen. Doch Leon Neumann schoss selbst vorbei, anstatt den besser stehenden Richert zu bedienen (90.). Im Gegenzug kamen die Niendorfer gegen die entblößte Gäste-Deckung zum 3:2-Siegtreffer. Beinahe hätte Sven Worthmann zumindest noch zum 3:3-Endsand egalisiert, doch Neumanns Rechtsflanke lenkte er mit langem Bein über die Latte (90.+3). Auch interessant: SV Rugenbergen erreicht 1:1-Remis im Testspiel beim FC Süderelbe Angesichts der Tatsache, dass sein Team stand jetzt nur fünf Punkte mit in die Abstiegsrunde nehmen würde, formulierte Fischer eine klare Forderung: „Wir müssen die nächsten drei Vorrunden-Spiele, in denen wir auf mindestens zwei direkte Konkurrenten treffen, allesamt gewinnen, um mit einer halbwegs passablen Ausgangsposition um den Klassenerhalt kämpfen zu können.“ Fußball-Oberliga ...

