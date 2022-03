Fußball-Oberliga : Tim Hamer trifft in der Schlussminute: SV Rugenbergen holt 1:1 gegen HEBC

Auf dem Kunstrasen-Nebenplatz des Holstenstadions entwickelte sich am Montag (28. Februar) ein umkämpftes und am Ende auch hitziges Nachholspiel, das die Bönningstedter eigentlich hätten gewinnen müssen.

Quickborn | Nach fast 18-jähriger Pause fand am Montagabend (28. Februar) in Quickborn wieder eine Begegnung der höchsten Hamburger Fußball-Spielklasse statt. 6.504 Tage, nachdem der TuS Holstein Quickborn am 9. Mai 2004 ein 2:2-Unentschieden gegen die TuS Dassendorf geholt hatte, gab es nun wieder eine Punkteteilung. Die Kicker des SV Rugenbergen erreichten in i...

