Fußball-Oberliga-Abstiegsrunde : Zehn von zehn: SV Rugenbergen gewinnt auch sein letztes Abstiegsrunden-Spiel

Das Team von Trainer Michael Fischer triumphiert am Freitag (13. Mai) mit 4:1. Patrick Hopp schnürt seinen zweiten Dreierpack in Folge und schießt den VfL Lohbrügge damit zurück in die Landesliga.

Bönningstedt | Sollten die Fußballer des VfL Lohbrügg...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.