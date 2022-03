Fußball-Oberliga-Abstiegsrunde : 2:1 beim VfL Lohbrügge: SV Rugenbergen gewinnt auch sein viertes Spiel

Dank Marcel Schöttkes Tor in der 89. Minute triumphierten die Bönningstedter auch in der zweiten Begegnung, in der Martin Schwabe als Chefcoach fungierte. Nun muss der Co-Trainer allen Spielern die Schuhe putzen.

Bönningstedt | Tornesch Blitzsauber bleibt die Bilanz der Oberliga-Fußballer des SV Rugenbergen in der Abstiegsrunde. Mit einem 2:1 (1:0) beim VfL Lohbrügge gewannen sie am Sonnabend auch ihren vierten Auftritt in der Frühjahrsserie, in der es um den Verbleib in Hamburgs höchster Klasse geht. „Der Sieg war hochverdient, auch wenn das Spiel zwischenzeitlich zu kippen...

