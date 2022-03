Fußball-Oberliga-Abstiegsrunde : Martin Schwabe ist beim SV Rugenbergen gern Chef: Wird Denis Urdin Co-Trainer?

Nach 1012 Tagen Abstinenz stand Martin Schwabe erstmals wieder in einem Herren-Spiel verantwortlich an der Linie. Und er vertritt Michael Fischer auch in der nächsten Partie am Sonnabend (26. März) beim VfL Lohbrügge.

Bönningstedt | 1012 Tage, nachdem er mit den Fußballern des FC Union Tornesch das Aufstiegsspiel zur Oberliga gegen den VfL Lohbrügge mit 2:1 gewonnen hatte, stand Martin Schwabe (35) am Freitag (18. März) erstmals wieder im Herren-Bereich verantwortlich an der Linie. Weil Chefcoach Michael Fischer zum Familienurlaub im Harz weilte, führte der Co-Trainer die Kicker ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.