Fußball-Oberliga Frauen : FC Union Tornesch gewinnt klar, SC Egenbüttel erleidet Debakel

Während die Torneum-Kickerinnen mit einem 4:0 gegen den TuS Berne ihren ersten Sieg nach dem Rücktritt von Trainer Bernd Ruhser feierten, unterlagen die Rellingerinnen dem SC Eilbek mit 1:6.

Kreis Pinneberg | Seit dem 27. Februar steckte den Oberliga-Fußballerinnen des SC Egenbüttel eine sechswöchige Spielpause in den Knochen – wechselweise gab es Corona-Fälle bei ihnen und bei ihren Gegnerinnen. Seit Sonntag steckt den Rellingerinnen nun eine 1:6 (1:5)-Pleite gegen den SC Eilbek in den Knochen, die sie zum Wiedereinstand in den Spielbetrieb kassierten. ...

