Fußball-Oberliga der Frauen : Dank Michelle Janssens Traumtor: SC Egenbüttel punktet überraschend

Während die Rellingerinnen mit einem späten Freistoß zum 3:3 gegen den SC Victoria kamen, kassierte Union Tornesch eine 2:3-Heimpleite gegen den Wandsbeker TSV Concordia.

Kreis Pinneberg | Kein Bild, aber trotzdem einem Kunstwerk – das immerhin in vier Bildern festgehalten wurde – glich der Freistoß, den Michelle Janssen am Sonntag schoss. Von links fast von der Seitenlinie aus traf sie den Ball so, dass er nicht nur über die Abwehrmauer des SC Victoria Hamburg, sondern in hohem Bogen auch über dessen Keeperin Angelina Dick hinweg flog,...

