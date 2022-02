Fußball-Oberliga : So starten Union Tornesch und SV Rugenbergen in die Abstiegsrunde

Der Hamburger Fußball-Verband duldet keinen Aufschub mehr, sondern lässt die Runde am Freitag (25. Februar) mit dem Tornescher Auftritt beim Bramfelder SV beginnen, obwohl der letzte Teilnehmer noch offen ist.

Kreis Pinneberg | Keinen Aufschub mehr duldet der Spielausschuss des Hamburger Fußball-Verbandes. Obwohl bei vier Mannschaften (SC Victoria Hamburg, HEBC, TuS Osdorf und TSV Buchholz 08) noch fraglich ist, welche drei von ihnen in die Meisterrunde einziehen und welches Team in die Abstiegsrunde muss, beginnen die Endrunden wie vorgesehen bereits am kommenden Wochenende...

