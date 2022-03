Fußball-Oberliga Frauen : Union Tornesch mit Kantersieg – SC Egenbüttel verliert

Angeführt von Josefin Lutz und Emelie Dieske gab es im Torneum am Sonntag (27. Februar) beim 8:2 ein Schützenfest zu sehen. Derweil unterlagen die Rellingerinnen beim FC Bergedorf 85 mit 0:2.

Kreis Pinneberg | In Geduld üben mussten sich am Sonntag (27. Februar) die Besucher des Heimspiels der Oberliga-Fußballerinnen des FC Union Tornesch gegen den Walddörfer SV II. Schiedsrichter Christian Rademacher (TuS Borstel) pfiff beide Halbzeiten verspätet an – und gleich nach dem Beginn des zweiten Durchgangs fiel Gäste-Torfrau Thao-Quyen Nguyen auf, dass sie wegen...

