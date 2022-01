Fußball-Oberliga der Frauen : Früherer Jugend-Trainer von RB Leipzig übernimmt SC Egenbüttel

Christian Dittmar, der in Hamburg bisher die Männer des SV Bergstedt und TuS Berne in der Landesliga trainierte, hat sich am Moorweg gegen drei andere Kandidaten durchgesetzt und Benjamin Wettig beerbt.

Rellingen | Auf eine neue Vorgehensweise dabei, als Coach eingestellt zu werden, musste sich Christian Dittmar einlassen. War es bei seinen bisherigen Engagements im Herren-Bereich „eigentlich immer so, dass die Vereinsführung oder sportliche Leitung mich angesprochen hat und verpflichten wollte“, so bewarb er sich nun bei den Oberliga-Fußballerinnen des SC Egenb...

