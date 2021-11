Kreis Pinneberg und Steinburg : Fußball: Mehrere Spielausfälle am letzten Dezember-Wochenende

Während der SV Hörnerkirchen seine Heimspiele wegen Unbespielbarkeit der Plätze absagen musste, fällt die Verbandsliga-Nachholpartie des VfR Horst beim SV Boostedt erneut aus.

Kreis Pinneberg/Kreis Steinburg | Erzwangen in den vorherigen Monaten einige Corona-Erkrankungen oder -Verdachtsfälle Spielausfälle im Amateurfußball, so sorgten am letzten November-Wochenende die Witterungs- und Platzverhältnisse für Teams aus den Kreisen Pinneberg und Steinburg für mehrere Absagen. So mussten die Offiziellen des SV Hörnerkirchen die Heimspiele ihrer ersten und zweit...

