Fußball-Lotto-Pokal : SV Halstenbek-Rellingen haut SV Rugenbergen raus

Pascal Haase und Nikolas Haker treffen für den Landesligisten in der zweiten Runde des Pokalwettbewerbs. Der Oberligist macht seinerseits zu wenig aus seinen Chancen in der ersten Halbzeit.

Halstenbek | Ihm sei „fast schlecht geworden“, gestand Coach Heiko Barthel angesichts der vielen ruhenden Bälle des Gegners, die in der ersten Halbzeit in den Strafraum seiner Landesliga-Fußballer der SV Halstenbek-Rellingen flogen. Keine Übelkeit, aber „ein ungutes Gefühl“ machte sich dann jedoch zunehmend bei Trainerkollege Michael Fischer breit, weil bei den be...

