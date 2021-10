Fußball, Handball, Basketball : Alle Sport-Termine für den Kreis Pinneberg bis zum 4. November

Die Landesliga-Fußballer von Rasensport Uetersen treffen im Lotto-Pokal auf Regionalligist Teutonia 05. In der Handball-Oberliga erwartet der TSV Ellerbek den FC St. Pauli zum Derby.

Kreis Pinneberg | Zwei Flutlichtspiele binnen fünf Tagen. Die Fußballer von Rasensport Uetersen treffen am Freitagabend (29. Oktober) in der Landesliga auswärts auf den SC Nienstedten, ehe man am Dienstag (2. November) in der 4. Pokalrunde den ungeschlagenen Regionalligisten FC Teutonia 05 an der Alsenstraße empfängt. Zwei Handball-Heimspiele in Ellerbek In der H...

