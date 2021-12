Fußball im Kreis Pinneberg : Das sagen der HFV-Spielausschussvorsitzende und die Trainer zur längeren Winterpause

Weil der Hamburger Fußball-Verband die spielfreie Zeit für die Teams aus der Landesliga und den darunter folgenden Spielklassen nur bis Ende Januar 2022 ausgedehnt hat, gibt es Kritik von vielen Vereinen.

Kreis Pinneberg | Darauf, am Sonnabend (11. Dezember) so früh im heimischen Tornesch ins Auto zu steigen, dass er um 9.30 Uhr in Dassendorf ist, verzichtete Peter Ehlers: „Das war mir zu weit.“ Im Vereinsheim des Hamburger Serienmeisters TuS Dassendorf tagte der Spielausschuss des Hamburger Fußball-Verbandes, dem auch der zuletzt auf die Trainerbank der Landesliga-Kick...

