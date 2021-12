Fußball-Bezirksliga : Thies Raschke schießt SC Pinneberg zum Sieg – SC Egenbüttel wieder oben

Am 11. Spieltag gewann der SCP auch seine zweite Partie unter Interimstrainer Jens Schmanke. Der SCE triumphierte mit 3:0 beim FC Elmshorn und kletterte vor der Winterpause an die Tabellenspitze.

Kreis Pinneberg | Thomas Koster (im Verbund mit Björn Schiller), Patrick Bethke und Heiko Klemme hatten nur kurz als Trainer des SC Pinneberg in der Fußball-Bezirksliga amtiert. Jens Schmanke (47) empfiehlt sich am Sonntag (5. Dezember) als neuer starker Mann in Eggerstedt. Das 2:0 (0:0) auswärts über den FC Roland Wedel war der zweite Erfolg im zweiten Spiel unter sei...

