Fußball-Bezirksliga : TBS Pinneberg: Berkay Kilinc bleibt bis zum Saisonende Trainer

Nach dem Ende Oktober erfolgten Rücktritt von Andjelko Ivanko steht der Liga-Manager im Frühjahr an der Seitenlinie – und kündigt einen „Knaller“ in Form eines weiteren Winter-Neuzugangs an.

Pinneberg | An das Feuerwerksverbot, das im Zuge der Corona-Beschränkungen beschlossen wurde, wird sich am Silvestertag auch Berkay Kilinc halten. Auch, ohne Raketen in den Nachthimmel zu jagen, will der 27-Jährige im neuen Jahr richtig durchstarten – und zwar mit den Bezirksliga-Fußballern von TBS Pinneberg. „Wir haben beschlossen, dass ich bis zum Saisonende al...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.