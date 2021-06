Erstes Spiel seit 15 Monaten : B-Jugend-Fußballer der SG Spieth empfangen U17 des FC St. Pauli

Die Spielgemeinschaft der bisherigen U16-Teams des TSV Sparrieshoop und der SV Lieth kann Stand jetzt am gegen den Kiezkicker-Nachwuchs auch Zuschauer begrüßen.

Klein Offenseth | Wie viele alle anderen Fußball-Jugendmannschaften, so absolvierte auch die SG Spieth – eine Spielgemeinschaft der U16-Teams des TSV Sparrieshoop und der SV Lieth – seit Anfang März 2020 kein Punktspiel mehr. Die Saison 2020/2021 in der U16-Oberliga Hamburg sollte nämlich für sie erst am ersten November-Wochenende 2020 beginnen, was die Corona-Beschrän...

