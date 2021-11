Früherer HSV Hamburg-Trainer : Funktionär Bob Hanning über sein Buch, sein Leben und den Handball

Bunte Pullover, polarisierende Aussagen – der 53-Jährige ist ein Farbtupfer in der Handball-Szene. Im Interview mit shz.de hat er unter anderem über sein Buch „Hanning. Macht. Handball.“ gesprochen

Pinneberg | Er ist einer, der etwas zu sagen hat – auch, wenn es vielleicht nicht immer jeder hören will. Bob Hanning hat sich in der Bundesliga und als Vizepräsident des Deutschen Handball-Bundes den Ruf erarbeitet, ein Macher zu sein und für klare Kante zu stehen. Dementsprechend meinungsfreudig zeigt sich der 53-Jährige in dem gemeinsam mit Christoph Stuken...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.