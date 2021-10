Für zwei Jahre : Kreis Pinneberg legt Förderprogramm für Gründächer auf

Das Stadtklima in der Region soll lebenswerter werden. Dafür sollen Dächer begrünt werden. Das hilft letztlich allen.

Kreis Pinneberg | Mit dem Klima ist das in dicht bebauten Gebieten so eine Sache. Seit Jahren wird gebaut was das Zeug hält. Die Nachfrage nach Häusern und Wohnungen ist nach wie vor hoch. Für die Natur bleibt da selten Platz. Die Folge: In den dicht bebauten Gebieten sinkt die Luftqualität, Abwärme und Lärm nehmen hingegen zu. Auch im Kreis Pinneberg. Nachhaltigen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.