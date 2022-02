Invasion der Ukraine : Friedensnetzwerk im Kreis Pinneberg bestürzt über Angriff Russlands

Frieden schaffen ohne Waffen! Mit diesem Slogan ist das Friedensnetzwerk im Kreis Pinneberg seit vielen Jahren aktiv. Ihre Forderung erscheint aktueller denn je: Betroffen und bestürzt sind sie über die Invasion.

Kreis Pinneberg | Am Morgen, als sie die Nachricht von der russischen Invasion auf die Ukraine erreichte, hat sie sich furchtbar erschrocken. „Es ist immer eine Katastrophe, so ein Krieg. Und gestorben wird jetzt in der Ukraine.“ Irmgard Jasker, ehemalige Lehrerin aus Wedel, ist sichtlich bestürzt über die Entwicklungen in der Ukraine. Seit mehr als 30 Jahren ist sie i...

