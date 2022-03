Krieg in der Ukraine : Friedenskundgebung auf dem Pinneberger Drosteiplatz

Die Friedenskundgebung des Solidarischen Kreises Pinneberg findet am Sonnabend (19. März) statt. Die Teilnehmer sollen dann auf dem Drosteiplatz den aus der Luft sichtbaren Schriftzug „Ganz Pinneberg für den Frieden“ bilden.

Pinneberg | „Wir werden weiter auf die Straßen gehen“, sagt Katrin Stange von der Initiative Solidarischer Kreis Pinneberg. Deswegen findet am Sonnabend (19. März) erneut eine Friedenskundgebung auf dem Drosteiplatz statt. In den vergangenen Wochen hatte es auch in Pinneberg zahlreiche Kundgebungen gegeben, die größte mit 3.000 Schülern der Pinneberger Schulen...

