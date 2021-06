Pinneberg und Rellingen : „Fridays for Future“ ist unterwegs: Hier rollt die Fahrraddemo

Die Kundgebung beginnt um 15 Uhr auf dem Drosteiplatz in Pinneberg. Wenig später rollen die Fahrräder.

Pinneberg | Das Wochenende steht im Zeichen von Demos. Zunächst protestiert am Sonnabend, 5. Juni, eine Initiative gegen den Durchstich am Hindenburgplatz. Am Sonntag, 6. Juni, um 15 Uhr beginnt eine Kundgebung von „Fridays for Future" auf dem Drosteiplatz in Pinneberg. Ab 15.20 machen sich die Teilnehmer dann auf den Weg, durch Pinneberg und Rellingen zu fahren....

