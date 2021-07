Für Klimaschutz : Fridays for Future: Fahrrad-Demo rollte wieder durch Pinneberg

Klimaschutz ist ihnen wichtig. Dazu gehört es für die Aktivisten von Fridays for Future auch, sich für eine fahrradfreundliche Stadt einzusetzen – zum Beispiel mit einer Fahrraddemo.

Pinneberg | Fridays for Future – diese Bewegung, initiiert durch die Schwedin Greta Thunberg Anfang 2019, erhält gerade bei der jüngeren Generation viel Zuspruch. Auf der ganzen Welt demonstrieren Schüler und Studierende für eine bessere Klimapolitik. Treffpunkt Klimacamp Auch in Pinneberg treffen sich diese Woche an die 15 Aktivisten zu einem Klimacamp auf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.