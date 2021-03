Kreis Pinneberg : Fridays-for-Future-Bewegung ruft zu Fahrraddemos auf

Am 19. März ziehen Klimaaktivisten weltweit auf die Straßen. In Pinneberg und Elmshorn werden Fahrraddemos angekündigt.

Kreis Pinneberg | Am Freitag, den 19. März, ruft Fridays for Future unter dem Motto „AlleFür1Komma5“ weltweit zu Aktionen auf. Die Bewegung im Kreis Pinneberg folgt dem Appell und hat zwei Fahrraddemos angekündigt. Jeweils um 16 Uhr treffen sich die Klimaaktivisten sowohl auf dem Drosteiplatz in Pinneberg als auch vor der Elmshorner Nikolaikirche und wollen anhand ihre...

