Blende 2021 : Wettbewerb im Kreis Pinneberg: Das sind die Gewinner-Fotos 2021

Auch im vergangenen Corona-Jahr konnten Fotografen ihre Bilder einreichen. In fünf Kategorien konnten sie punkten. Jetzt stehen die Sieger für 2021 fest.

01. März 2022, 13:15 Uhr

Kreis Pinneberg | Die Blende 2021: In insgesamt fünf Kategorien konnten passionierte Fotografen aus dem Kreis Pinneberg glänzen. In den Kategorien „Unsere Heimat“, „Faszinierende Tierwelten“, „Licht und Schatten“, „Fit und Fun“ und das Jugendthema bis 18 Jahre „Unsere Umwelt“ waren zuletzt insgesamt 466 Zusendungen eingegangen, die somit beim 47. Deutsche Zeitungsleser-Fotowettbewerb „Blende“ dabei waren.

Die teilnehmenden Fotografen konnten je Thema bis zu drei Fotos einreichen. Einzige Bedingung: Alle Aufnahmen mussten aus dem Jahr 2021 stammen.

Das sind die Sieger(fotos)

Vier Sieger hat die Jury – Redaktionsmitglieder des A. Beig-Verlags – aus den fünf Kategorien ausgewählt. Denn Inge Knol (Frostig, Kategorie: Unsere Heimat; Begegnung, Kategorie Faszinierende Tierwelten) räumte gleich doppelt ab. Zu den weiteren glücklichen Gewinnern gehören Ingo Pfannenstiel (Meer aus Gold, Kategorie Licht und Schatten), Yvonne Mahler (Nichts hält mich am Boden, Kategorie: Fit and Fun) und Alexandra Liebig (Mensch vs. Natur – Bodenversiegelung, Jugendkategorie: Unsere Umwelt). Die Gewinnerfotos können durch einen Klick bestaunt werden:

Bei der Auswahl der Fotos wissen die Jury-Mitglieder nicht, wer ein Foto eingereicht hat. Es wird also rein nach der Optik entschieden.

Preise für die Top 5

Die Erstplatzierten können sich freuen: Sie bekommen vom A. Beig Verlag eine Urkunde, eine Medaille und einen Buchpreis – coronabedingt – per Post nach Hause geschickt. Doch auch die anderen Fotografen unter den Top 5 können sich freuen: Für alle gibt es eine Urkunde. Die Plätze zwei bis drei erhalten ebenso eine Medaille und auch die Zweitplatzierten bekommen ein Buch zugesandt.

Licht und Schatten: Die Bilder der Plätze zwei bis fünf

Sönke Timmermann

Waltraut Kluczynski

Axel Broszies

Marc Post

Unsere Heimat: Die Plätze zwei bis fünf

Marietta Hagedorn

Henning Schönheim

Ingo Pfannenstiel

Dieter Laue

Faszinierende Tierwelten: Die Plätze zwei bis fünf

Robert Sommer

Uwe Klimczak

Rainer Woltmann

Jan Eckermann

Fit & Fun: Die Plätze zwei bis fünf

Wolfgang Tuttlies-Kolberg

Christiane Kulisch

Jürgen Neumann

Axel Broszies

Jugendwettbewerb Unsere Umwelt: Platz 2

Alexandra Liebig

Für die Gewinner aus dem Kreis Pinneberg geht es jetzt in die nächste Runde: Sie haben jetzt beim bundesweiten Wettbewerb erneut die Chance sich zu beweisen und ordentlich abzusahnen.