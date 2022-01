Ärger um aufgelöste Pflegekammer : Intensivkrankenschwester zahlt 250-Euro-Beitrag, um Konto-Sperrung zu verhindern

Der Ärger um die aufgelöste Pflegekammer geht weiter. Sollen mit vollstreckten Mitgliedsbeiträgen Schulden getilgt werden? Betroffene fühlen sich schlecht behandelt und kritisieren die Gesundheitspolitik.

Kreis Pinneberg | Für Christiane Ahmed, die als Fachkrankenschwester auf der pulmologischen Station im Klinikum in Elmshorn arbeitet, hat das neue Jahr so begonnen, wie das alte aufgehört hat: mit Stress. Auf ihrer Station fehlt es immer häufiger an Pflegekräften, um den anstrengenden Dienst zu bewältigen. „Viele Kolleginnen und Kollegen sind überlastet und haben An...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.